Hakem devrimi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede çözüme ulaştırdıklarını söyledi. Futbolda en çok tartışılan hakemlik müessesinde devrim gibi kararları hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükekşi şunları söyledi: "Kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve futbolcuların maç öncesinde ya da sonrasında hakemler ve diğer müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamalar yapmalarını istemiyoruz. Futbolu ve hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracağız. Bu cezalarla amacımız tek taraflı iletişim kurulması değil. Hakem Geri Bildirim Sistemi ile Kulüp başkanlarına, teknik direktörlere ve futbolculara hakemlerle ilgili görüş, itiraz ve yorumlarını bu sistem üzerinden MHK'ya ve TFF'ye sunma imkanı sağlayacağız. Bu sisteme gelen bütün bildirimlerin takipçisi olacağız." "Verdiği kararla ilgili orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz. Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Aynısını hakem VAR'a giderken de yapacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 'hakemlerin değil, oyunun konuşulmasını istiyoruz' dedik. Kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve futbolcuların maç öncesinde ya da sonrasında hakemler ve diğer müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamalar yapmalarını istemiyoruz. Müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz. İnsanların maçları aileleri ile birlikte heyecanla izleyebildikleri bir futbol iklimi hayali kuruyoruz."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN SATIR BAŞLARI

- YABANCI SAYISINI ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK

- 2. VE 3. LİG YAYIN HAKLARI ANLAŞMASI İLE KULÜPLERE KALICI GELİR SAĞLADIK

- DEPLASMAN SEYİRCİ YASAĞINI KALDIRDIK

- İNSAN İNİSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN DİJİTAL HAKEM ATAMA SİSTEMİNİ UYGULAMAYA KOYDUK

- YABANCI FUTBOLCU YERİNE YABANCI HOCA TRANSFER EDİP ALTYAPI ANTRENÖRLERİMİZİ EĞİTELİM

- TFF OLARAK HER ZAMAN İLETİŞİMDEN VE ŞEFFAFLIKTAN YANA OLDUK

- 2023'ÜN FUTBOL ADINA CUMHURİYETİN 100. YAŞINA YARAŞIR BİR YIL OLMASINI DİLİYORUM

YABANCI DEĞİŞECEK

Başkan Mehmet Büyükekşi, yabancı sayısı ile ilgili yeni sezon öncesinde yeni bir karar almak durumunda olduklarını belirtti. Büyükekşi, "Yabancı sayısı kararını, bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız. Kulüpler Birliği de bu konuda geçtiğimiz haftalarda ilk çalıştayını yaptı. Değerlendirmelerini bize sunacaklar. Biz de yol haritamızı belirleyerek orta ve uzun vadede doğru hedef neyse onu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

SOAT VE ÇİPLİ TOP GELECEK SEZON

"TFF olarak futbol dünyasındaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi (SOAT) ve çipli top teknolojisi, takip ettiğimiz teknolojiler. Bu iki teknolojiyle ilgili hem maliyet hem de uygunluk araştırmalarını yapıyoruz. Uygun olduğu takdirde iki teknolojiyi de gelecek sezon ülkemize getirmek istiyoruz."

ACİL DURUM PLANI

Statlardaki olayları engellemek için yeni tedbirler koyduklarını da vurgulayan Mehmet Büyükekşi, tüm statlarda acil durum planı oluşturacaklarını belirterek, girişlerdeki aramalara itfaiye ve ambulansların da dahil edildiğini söyledi.

KRONOMETRE AVAR'DA

"Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatmaların uygulamasını, cuma günü uygulamaya koyuyoruz. Kronometreyi AVAR hakemi tutup uzatmayı 4. hakeme bildirecek. Böylece uzatma dakikalarıyla ilgili dedikoduların ve polemiklerin önüne geçeceğiz, futbolcularımızın da süreyi geçirmeye yönelik hareketlerini engelleyeceğiz."

KADINLARA YAYIN İHALESİ

"Kadın Futbol Süper Ligi için federasyon tarihinde ilk kez yayın ihalesi duyurusu yapıldı ve teklifler alındı. Kadın futbolcu sayısını arttırma hedefi kadar kadın antrenör sayısını da arttırmak hedeflerimiz arasında."

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ

"Kulüplerin cebinden para çıkmadan, kalıcı bir gelir elde etmelerine destek olmak istiyoruz. Güneş enerjisi santrali kuracağız. Kulüplerimize bir yazı gönderdik. Kulüplerimizden talepleri topladık, üzerinde çalışıyoruz."