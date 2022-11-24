Muric'i şimdi görün

Konyaspor'un çok şeyler beklediği Robert Muric, taraftarlara başarı sözü verdi. Rijeka'da gösterdiği 11 gol, 9 asistlik performansla Anadolu Kartalı'na gelen, sezona da Avrupa Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maçta, 1 gol, 2 asistle başlayan Hırvat sağ kanat, lige bu performansını yansıtamadı. İlk 14 haftalık periyotta bekleneni veremeyen ve ligde 5'i 11'de olmak üzere 11 maça çıkan genç sağ açık, gol ve asist katkısı veremedi. Muric, kupa arasından sonra yeteneklerini sergileyeceğini vurguladı.

ASİST VE GOLLERLE DÖNECEĞİM

Süper Lig'in Hırvatistan'dan daha agresif ve zor bir lig olduğunu belirten 26 yaşındaki Hırvat yıldız, yeşil-beyazlıları kupa sonrasında asist ve golleriyle coşturacağını iddia etti. Muric, "Adaptasyon sürecimi tamamladım. Dünya Kupası arasında da çok çalışarak, formayı kapmak istiyorum. Taraftarlarımıza Dünya Kupası arasından sonra farklı bir Muric izlettirmek istiyorum. Bundan sonra geriye daha çok gol atıp, daha çok asistle birlikte takıma yardımcı olmak kalıyor. Asist ve gollerle döneceğim" diye iddialı konuştu.