Haberler Süper Lig Muric'i şimdi görün

Muric'i şimdi görün

Konyaspor'da bekleneni veremeyen Hırvat Yıldız, Kupa dönüşünü işaret etti. Ligde asist ve gol katkısı yapamayan 26 yaşındaki sağ açık, "Adaptasyon sürecimi tamamladım. Taraftarlarımıza Dünya Kupası arasından sonra çok farklı bir Muric izlettirmek istiyorum” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Muric'i şimdi görün

Konyaspor'un çok şeyler beklediği Robert Muric, taraftarlara başarı sözü verdi. Rijeka'da gösterdiği 11 gol, 9 asistlik performansla Anadolu Kartalı'na gelen, sezona da Avrupa Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maçta, 1 gol, 2 asistle başlayan Hırvat sağ kanat, lige bu performansını yansıtamadı. İlk 14 haftalık periyotta bekleneni veremeyen ve ligde 5'i 11'de olmak üzere 11 maça çıkan genç sağ açık, gol ve asist katkısı veremedi. Muric, kupa arasından sonra yeteneklerini sergileyeceğini vurguladı.

ASİST VE GOLLERLE DÖNECEĞİM

Süper Lig'in Hırvatistan'dan daha agresif ve zor bir lig olduğunu belirten 26 yaşındaki Hırvat yıldız, yeşil-beyazlıları kupa sonrasında asist ve golleriyle coşturacağını iddia etti. Muric, "Adaptasyon sürecimi tamamladım. Dünya Kupası arasında da çok çalışarak, formayı kapmak istiyorum. Taraftarlarımıza Dünya Kupası arasından sonra farklı bir Muric izlettirmek istiyorum. Bundan sonra geriye daha çok gol atıp, daha çok asistle birlikte takıma yardımcı olmak kalıyor. Asist ve gollerle döneceğim" diye iddialı konuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya Ronaldo’ya gelen teklifi konuşuyor! Manchester United sonrası kimse bunu beklemiyordu…
Mustafa Sandal'dan meslektaşlarının yılbaşı konser ücretlerine polemik yaratacak sözler: Yemeyin bizi!
Şimdi değilse ne zaman?
Romanya'dan Trabzonspor iddiası! Ortaya joker
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var
Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Kasım)
YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep Belçika'da kayıp! Gaziantep Belçika'da kayıp! 01:30
Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var 00:38
Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" 00:37
G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... 00:37
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek 00:37
Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:31
Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz 00:33
Türk Telekom evinde farklı kazandı! Türk Telekom evinde farklı kazandı! 00:33
Aslan evinde kükredi! Aslan evinde kükredi! 00:33
Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... 00:34
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! 00:34