Haberler Süper Lig Konyaspor’da Kayseri alarmı!

Konyaspor’da Kayseri alarmı!

Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Anadolu Kartalı, 5 maçtır bileği bükülmeyen Kayseri ekibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Yeşil-beyazlılarda futbolcuların hırslı ve moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Konyaspor’da Kayseri alarmı!
Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Anadolu Kartalı, 5 maçtır bileği bükülmeyen Kayseri ekibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Yeşil-beyazlılarda futbolcuların hırslı ve moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.
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