Konyaspor’da Kayseri alarmı!

Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Anadolu Kartalı, 5 maçtır bileği bükülmeyen Kayseri ekibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Yeşil-beyazlılarda futbolcuların hırslı ve moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.
Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Anadolu Kartalı, 5 maçtır bileği bükülmeyen Kayseri ekibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Yeşil-beyazlılarda futbolcuların hırslı ve moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.