Sivasspor Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Deniz Caner Özaral yapıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Erdoğan, Keita, Hakan, Saba, N'Jie, Max Gradel, Yatabare

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Luyindama, Veysel, Kudryashov, Fernando, Ufuk, Larsson, Güray, Nakajima, Wright

SİVASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Antalyaspor maçı 31 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.