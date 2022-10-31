Haberler Süper Lig Sivasspor Antalyaspor maçı CANLI

Sivasspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yiğidolar, maç öncesi 10 puanla 14. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise aynı puanla 15. sırada. Sivasspor - Antalyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 20:41
Sivasspor Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Deniz Caner Özaral yapıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Erdoğan, Keita, Hakan, Saba, N'Jie, Max Gradel, Yatabare

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Luyindama, Veysel, Kudryashov, Fernando, Ufuk, Larsson, Güray, Nakajima, Wright

SİVASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Antalyaspor maçı 31 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de ayrıldı, gittiği yere damga vurdu! Herkes onu konuşuyor...
59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Son haliyle 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Yorum yağdı: İnanılmazsın...
Buruk'un derbi güvencesi Icardi! Büyük maçlarda...
F.Bahçe'den gidenler ne durumda? Samatta ve Berisha...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...
Buruk'un derbi güvencesi Icardi! Büyük maçlarda...
Kasım 2022 FED faiz toplantısı ne zaman?
2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Döviz ve Altın Kuru canlı takibi (31 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... 18:44
Buruk'un derbi güvencesi Icardi! Büyük maçlarda... Buruk'un derbi güvencesi Icardi! Büyük maçlarda... 18:20
Başakşehir - Giresunspor | CANLI Başakşehir - Giresunspor | CANLI 18:00
Sivasspor - Antalyaspor | CANLI Sivasspor - Antalyaspor | CANLI 17:41
Derbinin oranları açıklandı! Favori... Derbinin oranları açıklandı! Favori... 17:10
Ibrahimovic'ten olay sözler! Messi, Mbappe ve Neymar... Ibrahimovic'ten olay sözler! Messi, Mbappe ve Neymar... 16:56
Daha Eski
F.Bahçe'den gidenler ne durumda? Samatta ve Berisha... F.Bahçe'den gidenler ne durumda? Samatta ve Berisha... 16:46
Ümit Milliler Hırvatistan'da iki özel maç yapacak Ümit Milliler Hırvatistan'da iki özel maç yapacak 16:23
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev maçlar oynanacak! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev maçlar oynanacak! 16:02
Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı 15:32
Cimbom'a 1,95'lik fovet! Cimbom'a 1,95'lik fovet! 15:09
Galatasaray Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı? 14:56