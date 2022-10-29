Alanyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Alanyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, P. Pereira, J. Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, L. Fer, A. Hassan, I. Doumbia, Z. Ferhat

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, P. Djilobodji, Arda Kızıldağ, A. Toşça, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, M. Jevtovic, Joao Figueiredo, A. Sagal, L. Markovic, A. Maxim

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gaziantep maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.