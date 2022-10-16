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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oluyor. Vodafone Park'ta şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Dev maçta hem Valerien Ismael'in hem Abdullah Avcı'nın tek planı 3 puanı almak. Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi 11'ler de belli oluyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 18:54
Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oluyor. Vodafone Park'ta şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Dev maçta hem Valerien Ismael'in hem Abdullah Avcı'nın tek planı 3 puanı almak.

Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi 11'ler de belli oluyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Taha, Montero, Masuaku, Josef, Ghezzal, Salih, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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