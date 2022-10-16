Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı | Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle | BJK TS canlı

Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oluyor. Vodafone Park'ta şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Dev maçta hem Valerien Ismael'in hem Abdullah Avcı'nın tek planı 3 puanı almak.

Beşiktaş Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Montero, Masuaku, Josef, Ghezzal, Salih, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.