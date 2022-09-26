Haberler Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, 8 hafta sonunda ligde oynadıkları mücadelelerde dikkat çeken istatistiklere imza attılar. İşte o rakamlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:37
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

İşte merak edilen o rakamlar;

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

Kara Kartal orta (BJK: 15.86-FB: 13.33), kafa şutları (BJK: 1.57-FB: 1), hava topu mücadelelerinde (BJK:37.86- FB: 32.17) Sarı-Lacivertliler'den sayısal olarak daha iyi istatistiklere sahip.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

Bu veriler sayesinde Siyah-Beyazlılar'ın oyunu havadan oynama isteğinin rakibinden daha fazla olduğunu net olarak söylenebilir.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

FENERBAHÇE DAHA HÜCUMCU

Fenerbahçe'nin defansif aksiyon sayısı (BJK: 158.57-FB: 125.33) düşük.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

Bu veriler Kanarya'nın oyunu hücuma yönelik kurduğunu ve defansta çok az vakit geçirdiğini gösteriyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

BEŞİKTAŞ'IN LEHİNE OLABİLİR

Beşiktaş'ın top kazanma (BJK: 48.43-FB: 44.83), araya girme (BJK: 52.71-FB: 39.33) gibi rakibinin defanstan hücuma doğru geçiş yapabileceği hamlelerdeki üstünlüğü Siyah-Beyazlılar'ın lehine olabilir.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

Karşılaşma içindeki top kayıplarında ise (BJK: 65.57-FB: 56.5) Fenerbahçe'nin daha az kayıp yaptığı net olarak görülüyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

FENERBAHÇE PAS VE ŞUT İSTATİSTİKLERİNDE ÖNDE

Fenerbahçe'nin anahtar pas (BJK: 6.86-FB: 9.5), şut pası (BJK: 7.29-FB: 7.33), isabetli şut (BJK: 5.71-FB: 6.83) gibi skora dönük parametrelerde bariz bir üstünlüğü söz konusu.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

Kanarya maç başına 3.33 gol ortalamasıyla oynuyor. Siyah-Beyazlılar'da ise bu rakam 2.29'da kaldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

UZUN PAS ÜSTÜNLÜĞÜ BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş'ın uzun pas istatistiklerinde Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurduğunu da söylenebilir. (BJK: 37.14-FB: 27.5)

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

Pas verilerinde (BJK: 410.14-FB: 474.33) ise Fenerbahçe'nin rakibinden daha iyi olduğunu görülüyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

3. bölgede yapılan paslarda da Sarı-Lacivertliler'in (BJK: 152.29-FB: 158.17) rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

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