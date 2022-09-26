Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
Bu hafta sonu Süper Lig'de oynanacak olan kritik Beşiktaş-Fenerbahçe derbi öncesi Akşam'ın derlediği Comparisonator verilerine göre; iki takımın ligde elde ettikleri istatistikleri karşılaştırıldı.
İşte merak edilen o rakamlar;
Kara Kartal orta (BJK: 15.86-FB: 13.33), kafa şutları (BJK: 1.57-FB: 1), hava topu mücadelelerinde (BJK:37.86- FB: 32.17) Sarı-Lacivertliler'den sayısal olarak daha iyi istatistiklere sahip.
Bu veriler sayesinde Siyah-Beyazlılar'ın oyunu havadan oynama isteğinin rakibinden daha fazla olduğunu net olarak söylenebilir.
FENERBAHÇE DAHA HÜCUMCU
Fenerbahçe'nin defansif aksiyon sayısı (BJK: 158.57-FB: 125.33) düşük.
Bu veriler Kanarya'nın oyunu hücuma yönelik kurduğunu ve defansta çok az vakit geçirdiğini gösteriyor.
BEŞİKTAŞ'IN LEHİNE OLABİLİR
Beşiktaş'ın top kazanma (BJK: 48.43-FB: 44.83), araya girme (BJK: 52.71-FB: 39.33) gibi rakibinin defanstan hücuma doğru geçiş yapabileceği hamlelerdeki üstünlüğü Siyah-Beyazlılar'ın lehine olabilir.
Karşılaşma içindeki top kayıplarında ise (BJK: 65.57-FB: 56.5) Fenerbahçe'nin daha az kayıp yaptığı net olarak görülüyor.
FENERBAHÇE PAS VE ŞUT İSTATİSTİKLERİNDE ÖNDE
Fenerbahçe'nin anahtar pas (BJK: 6.86-FB: 9.5), şut pası (BJK: 7.29-FB: 7.33), isabetli şut (BJK: 5.71-FB: 6.83) gibi skora dönük parametrelerde bariz bir üstünlüğü söz konusu.
Kanarya maç başına 3.33 gol ortalamasıyla oynuyor. Siyah-Beyazlılar'da ise bu rakam 2.29'da kaldı.
UZUN PAS ÜSTÜNLÜĞÜ BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş'ın uzun pas istatistiklerinde Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurduğunu da söylenebilir. (BJK: 37.14-FB: 27.5)
Pas verilerinde (BJK: 410.14-FB: 474.33) ise Fenerbahçe'nin rakibinden daha iyi olduğunu görülüyor.
3. bölgede yapılan paslarda da Sarı-Lacivertliler'in (BJK: 152.29-FB: 158.17) rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.