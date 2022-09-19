Sessiz derbi

Spor Toto Süper Lig'de İstanbul derbisi heyecanı yaşandı. Avrupa kupalarındaki başarılı temsilcimiz Medipol Başakşehir, İtalyan teknik direktörü Pirlo'yla çıkıştaki Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen mücadelede turunculacivertliler Traore'yle, Karagümrük ise Jimmy Durmaz'la net fırsattan yararlanamadı ve devre golsüz tamamlandı.

4 MAÇTIR NAMAĞLUP

İkinci yarıda iki takım da yine yakaladıkları net gollük pozisyonlardan faydalanamadı. Gümrük, Kouassi ve Borini'yle çerçeveyi bulamadı. Şehir ise Lima ve Baniya'nın ters vuruşuyla direkten dönen toplarda ağları havalandıramadı. Ev sahibinde 90+3'te Mahmut, kırmızı-siyahlılarda 90+5'te Shukurov, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yenilmezlik serisini 4'e yükselten Karagümrük de üst üste 3. beraberliğini aldı.



BAŞAKŞEHİR KALESİNİ KAPATTI

Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona süper başlayan Başakşehir, İstanbul derbisinde Karagümrük'le golsüz berabere kaldı. Kalesini gole kapatan turuncu-lacivertliler, 6 hafta sonunda ligde gol yemeyen tek takım olarak unvanını korudu.



TEK DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Emre Belözoğlu, karşılaşmada Berkay Özcan'ın yerine Deniz Türüç'e ilk 11'de şans verdi.

'ÇOK AĞIR VE HANTAL KALDIK'

Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk yarıda iyi performans gösteremediklerini ikinci yarıda da giren oyunculardan beklediği katkıyı alamadıklarını belirterek şöyle konuştu: Bugün çok ağır ve çok hantal kaldık. Ne olursa olsun kazanmalıydık ama her şeye rağmen kaybetmemek de önemli.



'GOL YEMEMEYİ BAŞARDIK'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ligin en iyi takımlarından biriyle sahasında gol yemeden ayrılmanın değerli olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, "Bu sahada oynayıp gol yememek kolay değil. Biz bunu başardık, genel olarak çok fazla pozisyon da vermedik." ifadelerini kullandı.