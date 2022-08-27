Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçı CANLI izle! Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in dördüncü haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Altay'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER!
Fatih Karagümrük: Viviano, Dresevic, Salih Dursun, Rayyan, Caner, Jimmy, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Sinan, Mujakic, Marlon, Pepe, Pedrinho, Zahid, Beridze, Jese, Macheda
FATİH KARAGÜMRÜK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.