Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo'dan flaş transfer açıklaması!

TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORUM

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Göreşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim" dedi.