Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo'dan flaş transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve attığı 20 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlayan Umut Bozok, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübü Lorient'e dönmüştü.
41 maçta 20 gol ve 8 asistlik performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosuna seçilmeyi de başaran 25 yaşındaki yıldız futbolcu, transferde Süper Lig ekiplerinin de gözdesi haline gelmişti.
Ligue 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesinin son senesine giren Umut Bozok ile Galatasaray ve Trabzonspor yakından ilgileniyordu.