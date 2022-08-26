Haberler Süper Lig Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo'dan flaş transfer açıklaması!

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo'dan flaş transfer açıklaması!

Transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un hangi takıma imza atacağı merak konusu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesinde olan milli futbolcunun menajeri Oliver Davo'dan flaş bir açıklama geldi. Davo, "İmza için geliyorum" mesajı paylaştı. İşte transferin detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 19:38 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 19:40
Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo'dan flaş transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve attığı 20 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlayan Umut Bozok, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübü Lorient'e dönmüştü.

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo'dan flaş transfer açıklaması!

41 maçta 20 gol ve 8 asistlik performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosuna seçilmeyi de başaran 25 yaşındaki yıldız futbolcu, transferde Süper Lig ekiplerinin de gözdesi haline gelmişti.

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo'dan flaş transfer açıklaması!

Ligue 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesinin son senesine giren Umut Bozok ile Galatasaray ve Trabzonspor yakından ilgileniyordu.

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo'dan flaş transfer açıklaması!

ajansspor'un haberine göre, transferin bitimine kısa bir süre kala golcü futbolcunun yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olurken Umut'un menajerinden transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo'dan flaş transfer açıklaması!

TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORUM

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Göreşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim" dedi.

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