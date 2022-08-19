Doğruya doğru yanlışa yanlış

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Semineri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik ve TFF'nin yeni MHK Danışmanı Hugh Dallas'ın da katılımıyla, Riva'da gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı Büyükekşi, ilginç açıklamalarda bulundu. Ana amaçlarından birinin Süper Lig marka değerini yukarıya taşımak olduğunu belirten Büyükekşi "Futbolun en önemli unsurlarından biri hakemlerimizle ilgili düzenlemeleri iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla işe başladık. Vaadimiz düzgün işleyen, akıllardaki soru işaretlerini kaldıracak, itiraz edenlerin bile itimat edeceği bir sistem kurmaktı" dedi ve şöyle devam etti:



MAKSİMUM FAYDA SAĞLAYACAK

Her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Böylece hepimiz futbolun güzelliklerinin çok daha fazla hakem hatalarının da çok daha az konuşulduğu bir ortamı yakalamış olacağız. Her şey çok daha açık, anlaşılır ve şeffaf olacak... Yaptıkları en önemli iyileştirmelerden birinin VAR ile ilgili olduğunu kaydeden Büyükekşi, "Biliyorsunuz, dünyadaki en iyi altyapılarından birine sahip olduğumuz VAR, teknik olanaklarımızı da bu yıl daha da güçlendirdik. Saha ve VAR hakemlerimizi birbirinden ayırdık. Böylece minimum müdahale maksimum fayda diyebileceğimiz yapı tasarladık" ifadelerini kullandı.

DAHA NAZİK OLALIM

Hakemlerin karar kalitesini artırmak, hakemlerin değil, oyunun konuşulduğu bir futbol oluşturmak için bu çok yönlü çalışmaları yürütürken tüm kulüp başkanlarının, yöneticilerden, teknik direktörlerden ve futbolculardan hakemlerimizle ilgili açıklamalarında anlayış ve daha nazik bir eleştiri lisanı ve sabır rica ediyorum.

ATAMALARI ALGORİTMA YAPIYOR

Büyükekşi:Hakem atamalarını kişisel inisiyatiflerin tümüyle dışına çıkaran dijital atama sistemimizi hayata geçirdik. Ligin ilk haftasında bu yana tüm hakem atamalarımız sayısal gözlemci raporlarının sisteme girilmesine istinaden algoritamanın yaptığı değerlendirme neticesinde gerçekleştiriliyor. Hakem atamaları federasyonumuzda ya da MHK'da bulunan kişilerin inisiyatifleriyle değil, dijital sistem tarafından algoritmatik değerlendirmelere göre gerçekleşiyor. Altını çizmek istiyorum. Kişisel atama yapılmıyor, algoritmatik olarak yapılıyor atamalar.



DESTEK VE SABIR GEREK

Henüz ligde 2. haftanın geride kaldığını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu güzel sisteme biraz zaman tanımanızı ve güvenmenizi sizlerden rica ediyorum. Futbolun geleceği için çok önemli bir adım atıyoruz. Herkesin desteğine ve sabrına ihtiyacımız var. Hakemlerimiz için kişilik değerlendirme ve yetenek geliştirme programlarını başlattık. Hakemlerimizin Bolu'da yapılan testlerinin sonuçlarını üniversite hocalarımız ile birlikte değerlendiriyoruz. Bu sonuçlar üzerinden hakemlerimizin performanslarını en üst düzeye çıkarmak için bireysel eğitimlere başlıyoruz.



TV'DE DEĞERLENDİRİLECEK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili Murat Ilgaz ile MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas'ın, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendireceklerini açıkladı



EEE KİM YÖNETECEK?

Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakem Yasin Kol açıklamasıyla ilgili "Biz bunları duymak istemiyoruz, böyle bir şeyi de kabul etmeyiz kesinlikle. Biz kulüp başkanlarının söylemleriyle hareket edersek zaten futbol federasyonun bir görevi kalmaz o zaman. A kulübü derse biz bu hakemi istemiyoruz, B kulübü derse şu hakemi istemiyoruz , C kulübü derse... Ee kim yönetecek maçları? Yasin Kol geçen hafta yönetti, bu hafta almadı ama geçen hafta yönetenlerden de kimse almadı. Dolayısıyla sadece Yasin Kol'la ilgili bir olay değil" dedi.



HAKEM İYİYSE KAZANACAK!

Bizim getirdiğimiz bir sistem daha var. Hakemlerimizin performansını hem maddi olarak hem de manevi olarak değerlendiriyoruz. Eğer performansı iyiyse maddi olarak da daha fazla para kazanacaklar, kötüyse de maddi olarak para kaybedecekler.



HATALIYSA HATALI DİYECEĞİZ

4.Haftadan itibaren her hafta MHK sözcüsü Murat Ilgaz ile MHK Danışmanı Hugh Dallas'ın televizyona çıkıp tek tek maçları değerlendireceklerini vurgulayan Büyükekşi, "Hakemle ilgili biz konuşacağız. Biz derken sözcümüz konuşacak. Hatalıysa hatalı yönetti diyeceğiz, hatalı değilse bu hakemimiz çok güzel yönetti diyeceğiz" diye konuştu.