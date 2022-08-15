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Antep zafere uçtu

Gaziantep FK, rakibini Ertuğrul’un 47’deki golüyle devirdi ve puanını 4’e yükseltti. İkinci maçında da golle tanışamayan ligin yeni ekibi Ankaragücü 1 puanda kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Antep zafere uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kalyon Stadı'ndaki zemin bakım ve onarımı nedeniyle Hatay'da oynanan maçın 14'üncü dakikasında Furkan'ın vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. 36'da Jevtovic'in kafa vuruşunda Bahadır topun ağlara gitmesini önledi.

3 PUANI GETİRDİ

47'de Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in serbest vuruşunda ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 81'de Kitsiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayıldı. Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantep, puanını 4'e yükseltti.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü karşısında güzel bir oyun oynadıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bulut, "Genel anlamda bizim adımıza iyi bir maç oldu. Futbolcularım gerçekten iyi bir performans gösterdi" diye konuştu.

4 YILLIK ÖZLEM BİTTİ

Bir önceki sezonun devre arasında Le Havre'den gelen Ertuğrul Ersoy, Süper Lig'de 1.5 sezondur golle buluşamamıştı. Ligdeki son golünü 11 Kasım 2018'de Bursaspor formasıyla kaydeden 25 yaşındaki savunmacı, yaklaşık 4 yıl sonra gol atma heyecanı yaşadı.

KITSIOU ATTI AMA...

Maçın 81. dakikasında Kitsiou'nun vuruşunda top ağlara gitti. Eski takımı Ankaragücü'ne karşı oynayan Yunan oyuncu, attığı golün ardından sevinç yaşamadı. Fakat VAR incelemesi sonrasında Gaziantep'teki ilk skorunu yapan Kitsiou'nin golü iptal edildi.

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