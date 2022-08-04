Artık başarı zamanı

SPOR AİLESİNİ BÜYÜTECEĞİZ
BU kadar imkanın, altyapının, güçlü bir tesis anlayışının, son 20 yıldaki süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konduğu bir ivmeyle bu altyapıyı, imkanları performans ve başarıyla taçlandırmak. Asıl olan bu. Bunun için ne yapılabilir bunları konuştuk. Bu konuda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Finansal anlamdaki yeni durum, ek bütçe konusu, idari anlamdaki hesap verebilirlik noktasındaki yönetim ve sorumluluk anlayışı yeni dönemde kulüplerin önemli gündemleri. Biz de bu anlamda bunların takipçisi olacağız. Amacımız sporumuzun her branştaki gelişimine katkı sağlamak. Tüm branşlarda gelişimi hep birlikte görüyoruz. Sporcularımızın potansiyelinin farkındayız. Bunun için özellikle işbirliklerinin gerek kulüplerle gerek federasyonlarla spor ailesini geliştirme ve sinerji ile büyütme kararlılığındayız."
SAYGI VE SEVGİ DOLU BİR SEZON OLSUN
BAKAN Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hayırlı olmasını da diledi. Bakan Kasapoğlu, "Cuma günü yeni bir sezon başlıyor. Bu sezon tüm futbol camiası için hayırlı olsun. Başarılarla dolu olsun. Taraftara, yöneticiye, sporcuya ve tüm paydaşlara saygının sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun. Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimiz, onların da mücadeleleri devam ediyor. Kura süreçleri tamamlandı. Onlara da başarılar temenni ediyorum" diye konuştu.
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