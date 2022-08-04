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Artık başarı zamanı

Futbol ailesinin Dolmabahçe’deki zirvesi sonrasında konuşan Spor Bakanı Kasapoğlu, “Bu kadar imkanın, altyapının, güçlü bir tesis anlayışının, son 20 yıldaki süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konduğu bir ivmeyle bunu performans ve başarıyla taçlandırmak. Asıl olan bu” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Artık başarı zamanı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Hazine ile Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından konuşan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Futbol gündemli bir toplantıydı. Onların bu anlamdaki sorunları, güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi sporun, futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan, farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir önemli toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük spor anlamında hedeflerinden biri olan spor kulüpleri ve federasyonları yasasını parlamentomuz geçtiğimiz aylarda tamamının mutabakatıyla kanunlaştırdı. Burada başlayan bir açılım var. Hem finansal hem idari anlamda sporumuzun da yarınları adına çok güzel gelişmelere öncü bir durum var. Bunun gerektirdiği düzenlemeler, uyum çalışmaları var. Bu vesileyle hummalı hazırlığı hem bakanlık olarak hem ilgili kurumlar olarak devam ettiriyoruz."

SPOR AİLESİNİ BÜYÜTECEĞİZ

BU kadar imkanın, altyapının, güçlü bir tesis anlayışının, son 20 yıldaki süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konduğu bir ivmeyle bu altyapıyı, imkanları performans ve başarıyla taçlandırmak. Asıl olan bu. Bunun için ne yapılabilir bunları konuştuk. Bu konuda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Finansal anlamdaki yeni durum, ek bütçe konusu, idari anlamdaki hesap verebilirlik noktasındaki yönetim ve sorumluluk anlayışı yeni dönemde kulüplerin önemli gündemleri. Biz de bu anlamda bunların takipçisi olacağız. Amacımız sporumuzun her branştaki gelişimine katkı sağlamak. Tüm branşlarda gelişimi hep birlikte görüyoruz. Sporcularımızın potansiyelinin farkındayız. Bunun için özellikle işbirliklerinin gerek kulüplerle gerek federasyonlarla spor ailesini geliştirme ve sinerji ile büyütme kararlılığındayız."

SAYGI VE SEVGİ DOLU BİR SEZON OLSUN

BAKAN Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hayırlı olmasını da diledi. Bakan Kasapoğlu, "Cuma günü yeni bir sezon başlıyor. Bu sezon tüm futbol camiası için hayırlı olsun. Başarılarla dolu olsun. Taraftara, yöneticiye, sporcuya ve tüm paydaşlara saygının sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun. Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimiz, onların da mücadeleleri devam ediyor. Kura süreçleri tamamlandı. Onlara da başarılar temenni ediyorum" diye konuştu.

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