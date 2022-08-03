Haberler Süper Lig İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilinmeyenleri...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilinmeyenleri...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin, Göztepe'den kiralık olarak anlaşmaya vardığı kaleci transferi olan İrfan Can Eğribayat ile ilgili sporseverler tarafından detaylı araştırmalar yapılıyor... Peki, İrfan Can Eğribayat kimdir? Kaç yaşındadır ve nerelidir? Ayrıntılar ve İrfan Can ile ilgili bilinmeyenler haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:58 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:03
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilinmeyenleri...

2022-2023 sezonu transfer dönemi oldukça hızlı devam ediyor... Özellikle Süper Lig ekiplerinin yabancı transferler dışında yerli isimler için de yaptıkları çalışmalar neticesinde adı geçen isimler futbolseverler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor... Bu isimlerden biri de Göztepe takımında forma giyen İrfan Can Eğribayat oldu. Fenerbahçe'nin başarılı eldivenle kiralık olarak anlaşma sağlaması sonrası İrfan Can ile ilgili ayrıntılı sorular arama motorlarına yazıldı. İşte İrfan Can Eğribayat ile ilgili temel bilgiler...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İzmir'in Göztepe takımında kaleci mevkinde forma giyen İrfan Can Egribayat, 30 Haziran 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.93 cm boyunda ve 75 kilo olan İrfan Can Egribayat, sağ ayağını kullanmaktadır.

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