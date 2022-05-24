Haberler Süper Lig TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Danışmanı David Elleray hakemlerle ilgili flaş bir rapor hazırladı. Kulüp başkanları, hakemler ve spor yazarlarıyla bire bir görüşmelerde bulunan dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden birisi olan Elleray, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 17 maddelik raporunu TFF'ye sundu. İşte madde madde raporun detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 18:13
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk Futbol Hakemlik Sistemi çalışmaları kapsamında danışman olarak anlaştığı dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden birisi olan David Elleray, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü raporunu sundu.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

TFF Riva Tesislerinde, önce TFF Başkanı Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik ve MHK üyelerinin katıldığı toplantıda bir sunum gerçekleştiren David Elleray, öğleden sonra da Süper Lig, 1. Lig, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birlikleri başkan ve üyeleri, Süper Lig ve diğer profesyonel liglerin kulüp başkan ve temsilcileri ile değerlendirme ve tespitlerini içeren raporunu paylaştı.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Türk hakemliğinin uluslararası alanda en iyi seviyelere gelmesi için önemli bir adım atan TFF; geçtiğimiz yıl hakemlik sistemini gözden geçirmesi, analiz etmesi ve çözüm için seçenekler sunması amacıyla, IFAB Direktörü olan ve birçok federasyona hakemlik konusundan destek veren David Elleray ile danışman olarak anlaşmıştı.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

David Elleray bu süreçte, TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nin birlikte oluşturduğu 'Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu'nun çok sayıda toplantısına katıldı.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Bu dönemde kulüp başkanları, hakemler ve spor yazarları ile de bire bir görüşmelerde bulundu.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

MHK'nin işleyişi, hakemlik organizasyonu, hakemlerin gelişimi, VAR eğitimleri gibi konularda araştırmalar yapan, danışmanlığını yürüttüğü Avrupa'nın önemli federasyonlarının hakem kurullarının başarılı olmasında büyük rol oynayan Elleray, bir araya geldiği futbol ailesine, heyecanla beklenen tespitlerini anlattı ve önerilerini sundu.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Servet Yardımcı: Futbol ailesinin desteği ve kabulüyle gerekli çalışmaları yapacağız
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, David Elleray'in Türk hakemliği ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu. Yardımcı'nın konuya ilişkin görüşleri şöyle:

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

"Öncelikle hakemlik sisteminin gelişimi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekli duyarlılığı ve iradeyi gösterdiğini belirtmek istiyorum. Sayın David Elleray, dünya hakemliğinde çok deneyimli ve yenilikçi bir isim.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Daha önceki çalışmalarından da gözlemleneceği gibi radikal kararlar almasıyla biliniyor. Biz de Türk hakemliğinin gelişimi için kendisinin tecrübelerinden faydalanmak istedik ve detaylı araştırmaları yaptıktan sonra öneri raporunu sundu.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Bizler de gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Tabi ki futbol ailesinin ve kulüplerimizin desteği ve kabulüyle arzu ettiğimiz çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz."

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

TFF Danışmanı David Elleray'in raporunun satır başları şöyle:

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

1- Hakemlere, hakemlik sistemine ve hakemlerin eğitimini üstlenmiş kişilere karşı güvenilirlik, yeterlilik ve istikrar konularında geniş çapta ve uzun süredir devam eden bir memnuniyetsizlik mevcuttur.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

2- Sürekli olarak hakemliğin liderliğini üstlenecek kişiler konusunda yapılan değişiklikler, takip edilecek yön konusunda tutarsızlığa yol açmaktadır. Bu sebeple hakemlerde, futbolcularda, antrenörlerde, kulüpler ve medya mensuplarının gözünde daha büyük bir güven eksikliği oluşmaktadır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

3- Hakemlik sistemlerine güven duyulmamaktadır ve şeffaflıktan yoksun olarak algılanmaktadır. Bu güvensizlik, çok fazla 'kişisel' etki algısıyla daha da çok artmaktadır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

4- Hakemler desteklenmediklerini, düşük ücret aldıklarını ve saygı duyulmadıklarını hissetmektedirler.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Özellikle 'büyük' kulüplerin maçlarını yönetirken hata yapmaktan korktukları ve genellikle 'günah keçisi' olarak ortaya atıldıkları gözlemlenmiştir.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

5- Hakemlikle ilgili tüm konuların temeli, 4 ana başlıkta net bir şekilde bağlanmalıdır: Yeterlilik, İstikrar, İletişim ve Güven.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

6- Hakemlik konularında dürüstlüğün ve bütünlüğün sağlanması için sıkı önlemlerin alınması gerekmektedir.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Bu süreç 'bağımsız' bir görüş ve gözetim icap etmektedir.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

7- Hakemliğin tüm yönleri; özellikle profesyonel futbolda olmak üzere, performans değerlendirmeleri, atamalar ve klasman değişiklikleri daha objektif, veri odaklı ve bağımsız bir şekilde yapılmalıdır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

8- Medyadan hakem kararları hakkında önemli ölçüde yoğunlaşan bir ilgi vardır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Tartışmaları 'dengelemek' için daha resmi bir iletişim ve bilgi paylaşımı olması gereklidir.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

9- Hakem olmayan uzmanlardan ve kulüplerden (oyuncular, antrenörler vb.) ortak anlaşma düzeyi, güven ve saygı ortamı yaratmak için daha çok fikir alınması gerekmektedir.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

10- Hakem eğitimi ve hakem gelişimi daha dinamik ve açık direktiflere sahip bir bakış açısı ile yapılmalıdır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Benimsenecek felsefelerin ve analizlerin sahada ve VAR'da görev alan hakemlerin istikrarını arttırmayı hedefleyecek şekilde oluşturulması gereklidir.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

11- Gelecek için genç ve yetenekli hakemleri belirlemek ve geliştirmek için kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç vardır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

12- Hakemleri uygunsuz bir şekilde eleştirenlere karşı, özellikle de bir hakemin dürüstlüğünün sorgulandığı durumlarda, sert önlemler alınmalıdır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

13- Öğretim metotları, performans değerlendirmeleri ve potansiyel olarak spor yönetiminde akademik nitelikler kazanmak için fırsatlar oluşturmak üzere çeşitli alanlarda üniversitelerle ilişkiler kurulmalıdır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

14- Hakemliğin kalitesi, ligin 'değerini' doğrudan etkiler. Bu nedenle yeterlilik, istikrar ve güveni arttıran sağlam ve güvenilir bir sistem oluşturmak herkesin yararınadır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

15- Gerçek ilerleme kaydedilmesi için hakemliğin yapısında ve liderliğinde temel değişikliklere ihtiyaç vardır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Ancak hangi strateji benimsenirse benimsensin, futbolun tüm paydaşları tarafından desteklenmeli ve saygı duyulmalıdır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

16- Verilecek karar; var olan hakemlik sistemini adapte etmek veya TFF yetkisi ile modern, objektif ve daha bağımsız yeni bir sistem kurulmasıdır.

TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

17- Bu yapılanma, hakemliğin her düzeyinde gerçek ve sürdürülebilir ilerleme kaydedilmesi için eşsiz bir fırsattır. Amaç; Türk hakemliğinin 'sınıfının en iyisi' ve nihayetinde hakemlik mükemmelliği için uluslararası bir model ve merkez olmasıdır.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberleri: İşte Fırtına'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
İstanbul Boğazı'nda tespit edildi! On binlerce balık son anda kurtarıldı
Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu...
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız...
Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe...
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF Başkanı olacağı iddia edilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" 18:13
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... 18:07
Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... 17:47
Trabzonspor'un şampiyonluğu Vakfıkebir'de coşkuyla kutlandı Trabzonspor'un şampiyonluğu Vakfıkebir'de coşkuyla kutlandı 17:35
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... 16:22
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 15:18
Daha Eski
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? 13:33
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman? 13:05
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! 12:10
Celtics NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi Celtics NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi 12:00
Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman? Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman? 11:36
Atalanta - Juventus maçı ne zaman? Atalanta - Juventus maçı ne zaman? 10:26