TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk Futbol Hakemlik Sistemi çalışmaları kapsamında danışman olarak anlaştığı dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden birisi olan David Elleray, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü raporunu sundu.

TFF Riva Tesislerinde, önce TFF Başkanı Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik ve MHK üyelerinin katıldığı toplantıda bir sunum gerçekleştiren David Elleray, öğleden sonra da Süper Lig, 1. Lig, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birlikleri başkan ve üyeleri, Süper Lig ve diğer profesyonel liglerin kulüp başkan ve temsilcileri ile değerlendirme ve tespitlerini içeren raporunu paylaştı.