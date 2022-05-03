Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor Kulübü, şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport Tav Antalyaspor maçında yaşanan "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Ayrıca Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Galatasaray'ın da 'saha olayları' sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 30.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu KENAN ÖZER'in 01.05.2022 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR-BALIKESİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- NASADOGE MENEMENSPOR Kulübü görevlisi ALİ ACARSOY'un 01.05.2022 tarihinde oynanan NASADOGE MENEMENSPOR-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübü'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BURSASPOR Kulübü'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü idarecisi ENES CAN DEMİR'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 03.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 01.05.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.