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Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de gözler 35. hafta maçlarına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kritik karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:19
Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

29 NİSAN CUMA
20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 NİSAN CUMARTESİ
16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 MAYIS PAZAR
16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam

20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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