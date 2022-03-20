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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor, 30. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip kazanarak puan farkını 2'ye indirmek istiyor. Konyaspor'da ise tek hedef zorlu deplasmandan 3 puan alarak puan farkını açmak ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırmak. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kritik mücadele öncesi 11'ler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 18:01 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 18:51
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakası, Ülker Stadyumu'nda oynancak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 20 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Amilton, Cikalleshi

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler Yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI
Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemiyor. Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer almadı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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