Göztepe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Giresunspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Giresunspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Tijanic, Lourency, Halil, Ndiaye

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Suleymanov, Flavio, Diabate, Serginho, Doukara