Bu bayramda müjdeyi veririz

Ç. Rize Teknik Direktörü Bülent Uygun, kadro planlaması hakkında bilgi verdi. Uygun, “18 futbolcu gitti. 6-7 kişi kaldı. Remy’yi ikna edeceğiz. Boldrin sonra katılacak. Altyapıdan 9 genç aldık. Umar Aminu 1.5 yıldır oynamıyor, deneyeceğiz. Transferde acele etmiyoruz. Bayramda inşallah herkesin beklediği müjdelerden transfer yaparak kadroyu kuracağız” dedi.
Ç. Rize Teknik Direktörü Bülent Uygun, kadro planlaması hakkında bilgi verdi. Uygun, "18 futbolcu gitti. 6-7 kişi kaldı. Remy'yi ikna edeceğiz. Boldrin sonra katılacak. Altyapıdan 9 genç aldık. Umar Aminu 1.5 yıldır oynamıyor, deneyeceğiz. Transferde acele etmiyoruz. Bayramda inşallah herkesin beklediği müjdelerden transfer yaparak kadroyu kuracağız" dedi.