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Bu bayramda müjdeyi veririz

Ç. Rize Teknik Direktörü Bülent Uygun, kadro planlaması hakkında bilgi verdi. Uygun, “18 futbolcu gitti. 6-7 kişi kaldı. Remy’yi ikna edeceğiz. Boldrin sonra katılacak. Altyapıdan 9 genç aldık. Umar Aminu 1.5 yıldır oynamıyor, deneyeceğiz. Transferde acele etmiyoruz. Bayramda inşallah herkesin beklediği müjdelerden transfer yaparak kadroyu kuracağız” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Bu bayramda müjdeyi veririz
Ç. Rize Teknik Direktörü Bülent Uygun, kadro planlaması hakkında bilgi verdi. Uygun, "18 futbolcu gitti. 6-7 kişi kaldı. Remy'yi ikna edeceğiz. Boldrin sonra katılacak. Altyapıdan 9 genç aldık. Umar Aminu 1.5 yıldır oynamıyor, deneyeceğiz. Transferde acele etmiyoruz. Bayramda inşallah herkesin beklediği müjdelerden transfer yaparak kadroyu kuracağız" dedi.
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