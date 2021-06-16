Giresun Partizan’dan ayrılan Asano için şartları zorluyor

44 yıllık Süper Lig hasretini dindirdikten sonra transfere hız veren Giresunspor, ligde kalıcı olmak için oyuncu seçiminde ince eleyip sık dokuyor. Karadeniz ekibi, Sırbistan'da Partizan'dan ayrılan Takuma Asano'yu radarına aldı. 26 yaşındaki Japon sol kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde olumlu geri dönüş alan yeşilbeyazlılar, imza için geri sayıma geçti. Asano, geçen sezon 40 maçta 21 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 24 kez milli formayı giyen genç sol açık 5 gol atarken, Arsenal, Stuttgart ve Hannover gibi takımlarda da boy gösterdi.

ÇÖREKÇİ'YLE ANLAŞMA YAKIN

Sağ bek pozisyonu için de arayışlarını hızlandıran Çotanaklar, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi'yi de listesine ekledi. Karadeniz temsilcisi, bir süredir temasta bulunduğu Çörekçi'ye resmi transfer teklifi yaptı ve görüşmelerde son aşamaya geldi. Taraflar iki kez de yüz yüze bir araya gelirken, resmi imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. 4 sezondur bordo-mavililerde ter döken 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon forma giydiği 20 karşılaşmada 1 asist katkısı sağladı.

SANTOS TRANSFERİNDE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Giresunspor'un transferdeki hedeflerinden biri olan Portekizli sağ açık Renato Santos konusunda da somut adımlar atılıyor. Yeşil-beyazlı yönetim, Yunan ekibi Volos'tan ayrılan, bonservisi elindeki Portekizli sağ açıkla pazarlıklarını sürdürüyor. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Giresun'a transferinin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.