Son dakika spor haberi: Altay'dan Mehmet Topal bombası!

BONSERVİS SORUNU BULUNMUYOR

Geçen sezon Başakşehir de 25 maçta sahaya çıkıp 2 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de gol pası veren Mehmet Topal'ın bonservisi elinde bulunuyor. Kariyerinde İspanya ekibi Valencia kulübünde de forma giyen 35 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sına bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kaldırma başarısını gösterdi.