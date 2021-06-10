Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Altay'dan Mehmet Topal bombası!

Son dakika spor haberi: 'dan bombası!

Son dakika transfer haberi: 'den flaş bir şekilde yollarını ayıran ile sözleşme imzalamıştı. Topal, geçtiğimiz sezon temsilcisiyle şampiyonluk kupasını kaldırmış ve geçtiğimiz günde Başakşehir'den ayrıldığı açıklanmıştı. 'in yeni temsilcilerinden , tecrübeli futbolcu için devreye girdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:24
Son dakika spor haberi: Altay'dan Mehmet Topal bombası!

18 yıl sonra 'de mücadele edecek olan 'da kurmaylar güçlü bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberi: Altay'dan Mehmet Topal bombası!

Yeni Asır'ın haberine göre; transferde tek yetkilinin Mustafa Denizli olan İzmir ekibinin hedefinde 'ın olduğu öğrenildi. 'den ayrılan 35 yaşındaki deneyimli oyuncuyla en kısa sürede temasa geçilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Altay'dan Mehmet Topal bombası!

Siyah-beyazlıların, ön libero ve stoper pozisyonunda görev yapabilen tecrübeli oyuncuyu takıma monte etmesi bekleniyor. 'ın İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncu, Süper Lig'de görev yaptığı 338 maçta 20 gol atarken 22 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Altay'dan Mehmet Topal bombası!

BONSERVİS SORUNU BULUNMUYOR

Geçen sezon de 25 maçta sahaya çıkıp 2 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de gol pası veren 'ın bonservisi elinde bulunuyor. Kariyerinde İspanya ekibi Valencia kulübünde de forma giyen 35 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 3 şampiyonluğunun yanı sına bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kaldırma başarısını gösterdi.

Son dakika spor haberi: Altay'dan Mehmet Topal bombası!

Çanakkale Dardanel alt yapısında yetişen , 2006 yılında Çanakkale'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

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