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gençleşecek

'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kadroyu gençleştireceklerini açıkladı. Geçen sezon . Lig'de yaş ortalaması yüksek bir takımla mücadele ettiklerini hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, "Takımı gençleştirmek istiyoruz. Yıldız transfer politikası yerine daha dengeli, yetiştiriciliği ön plana çıkaran bir yapıda mücadele edeceğiz" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Altay gençleşecek
'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kadroyu gençleştireceklerini açıkladı. Geçen sezon . Lig'de yaş ortalaması yüksek bir takımla mücadele ettiklerini hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, "Takımı gençleştirmek istiyoruz. Yıldız transfer politikası yerine daha dengeli, yetiştiriciliği ön plana çıkaran bir yapıda mücadele edeceğiz" dedi.
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