Altay gençleşecek

Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kadroyu gençleştireceklerini açıkladı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de yaş ortalaması yüksek bir takımla mücadele ettiklerini hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, "Takımı gençleştirmek istiyoruz. Yıldız transfer politikası yerine daha dengeli, yetiştiriciliği ön plana çıkaran bir yapıda mücadele edeceğiz" dedi.
Altay'daBaşkan Özgür Ekmekçioğlu, kadroyu gençleştireceklerini açıkladı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de yaş ortalaması yüksek bir takımla mücadele ettiklerini hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, "Takımı gençleştirmek istiyoruz. Yıldız transfer politikası yerine daha dengeli, yetiştiriciliği ön plana çıkaran bir yapıda mücadele edeceğiz" dedi.