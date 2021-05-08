Süper Lig'de heyecan dorukta! | CANLI

Süper Lig'de bitime az bir süre kala hem şampiyonluk hem de lige tutunma yarışı kıyasıya devam ediyor. Başlama düdüğü 20.30'da çalan 7 mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Başakşehir: Mert, Rafael, Ravil, Youssouf, Bolingi, Tolga, Berkay, Deniz, Visca, Aleksic, Crivelli

KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Rashid, Sousa, Jefferson, Oğuz, Maxim, Dicko





HATAYSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI CANLI

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Emirhan, Hasan, Sakıb, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Sacko, Ali Yavuz Kol, Rodallega





KARAGÜMRÜK-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Mustafa Seyhan, Piris, Sefa, Ayite, Stancu

GÖZTEPE-KONYASPOR MAÇI CANLI

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Kerim, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Yalçın, Halil, Ndiaye, Jahovic

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Jevtovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi





RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Skoda

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Mallan, Mustafa, Adem Büyük, Fofana, Tetteh





BB ERZURUMSPOR-KASIMPAŞA MAÇI CANLI

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Emrah, Oltan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Sadiku, Haddadi, Tarkan, Drinkwater, Varga, Hajradinovic, Koomson, Thelin