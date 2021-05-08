Süper Lig'de heyecan dorukta! | CANLI

Süper Lig'de bitime az bir süre kala hem şampiyonluk hem de lige tutunma yarışı kıyasıya devam ediyor. Başlama düdüğü 20.30'da çalan 7 mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Başakşehir: Mert, Rafael, Ravil, Youssouf, Bolingi, Tolga, Berkay, Deniz, Visca, Aleksic, Crivelli
KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Rashid, Sousa, Jefferson, Oğuz, Maxim, Dicko
HATAYSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI CANLI
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf
Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Emirhan, Hasan, Sakıb, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Sacko, Ali Yavuz Kol, Rodallega
KARAGÜMRÜK-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI
İLK 11'LER
Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Mustafa Seyhan, Piris, Sefa, Ayite, Stancu
GÖZTEPE-KONYASPOR MAÇI CANLI
İLK 11'LER
Göztepe: Arda, Kerim, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Yalçın, Halil, Ndiaye, Jahovic
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Jevtovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi
RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Skoda
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Mallan, Mustafa, Adem Büyük, Fofana, Tetteh
BB ERZURUMSPOR-KASIMPAŞA MAÇI CANLI
İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Emrah, Oltan
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Sadiku, Haddadi, Tarkan, Drinkwater, Varga, Hajradinovic, Koomson, Thelin