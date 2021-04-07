Antalyaspor Sivasspor 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırladı. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanan konuk ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Tyler Boyd (2), Yatabare ve Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Antalyaspor'un gollerini Fredy (2) attı. Bu sonuçla Sivassspor puanını 44'e yükseltirken Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.
SİVASSPOR SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI!
Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Yiğidolar, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Çalımbay'ın öğrencileri son olarak 31 Ocak'ta Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.
Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.