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2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen müsabakayı 4-2 kazanan 3 puanı hanesine yazdırdı. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller (2), ve 'tan geldi. Antalyaspor'un gollerini (2) attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 21:00 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 21:11
Antalyaspor Sivasspor 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 33. haftasında sahasında 'u ağırladı. 'nda oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanan konuk ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller (2), ve 'tan geldi. Antalyaspor'un gollerini (2) attı. Bu sonuçla puanını 44'e yükseltirken Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.

SİVASSPOR SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI!
Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden , ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. 'ın öğrencileri son olarak 31 Ocak'ta 'a 3-1 mağlup olmuştu.

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

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