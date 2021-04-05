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Son dakika spor haberleri: 'de 33. haftanın hakemleri açıklandı! - maçına

Spor Toto 'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF, lider 'ın ile oynayacağı maça 'ü atarken, siyah-beyazlıların üst üste iki maçını yöneten Halil Umut Meler'e ise görev verilmedi. İşte haftanın hakemleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:36 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:16
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş - Alanyaspor maçına Ümit Öztürk

Spor Toto 'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF, lider 'ın ile oynayacağı maça 'ü atadı. Siyah-beyazlıların üst üste iki maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmemesi ise dikkat çekti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya, Trabzonspor-Kayserispor maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte haftanın hakemleri:

6 Nisan Salı:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

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