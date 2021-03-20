Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner, Piris, Murat Yıldırım, Candeias, Ayite, Sandro Lima

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Koomson, Thelin