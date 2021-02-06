Ahmet Nur Çebi kolları sıvadı! "Çözmeye geldim"

Kulüpler Birliği Vakfı, seçim gündemiyle toplandı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer Süper Lig başkanlarının da katıldığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çebi, çözülmesi gereken problemler olduğunu belirtip, "Kulüplerimiz aday olarak beni gösterdi. Bu benim için bir onurdur. 9 kişilik yönetim kurulunu oluşturduk, görev dağılımı yapacağız. Çok sorunlu bir süreçten geçtik. Bekleyen, çözmemiz gereken konular var" dedi.

YAYINCIYLA GÖRÜŞECEĞİZ

"En önemlisi, spor yasası için düşüncelerimizle katkı sağlamaya gayret göstereceğiz" diyen Ahmet Nur Çebi, "Yayıncı kuruluş ile tekrar görüşme süreci başlayacak. Ya da başka şekilde yayın haklarından kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Borçların yapılandırılmasının süratlendirilmesi görevlerimizden biri. Ağabey modeli burası için uygun değil. Benden büyük Mustafa Ağabey (Cengiz) var. Buradaki görevimden dolayı Beşiktaş'a hizmetten geri kalma durumu söz konusu değil" şeklinde planlarını aktardı.

Ahmet Nur Çebi, yeni yönetimin birinci önceliğinin Spor Yasası olduğunu ifade etti: "İstediğimiz olgunlukta olmayan yasayı düzelttirmeye çalışacağız. Birinci önceliğimiz Spor Yasası. Çünkü onun çok fazla zamanı yok.

Bakandan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ve kulüpler; başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu, "Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.