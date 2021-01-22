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Son dakika: 'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: (TFF), 'in 21. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. İşte 21. haftada düdük çalacak hakemler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 11:52 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 12:05
Son dakika: Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

(TFF), 'in 21. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

23 Ocak Cumartesi:

16.00 - Trabzonspor:

19.00 - :

24 Ocak Pazar:

13.30 - Fraport-:

16.00 - Galatasaray:

16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük:

19.00 - : Fırat Aydınus

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

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