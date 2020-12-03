Haberler Süper Lig Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oldu! İşte o isimler

'in en iyileri ödül töreninde belli oldu! İşte o isimler

’nin en çok okunan spor gazetesi tarafından düzenlenen ’in En son buldu.Geride bıraktığımız sezondan bu yana en iyilerin belirlendiği törene birçok camiadan önemli isimler katılım gösterdi. İşte ödüllerin sahipleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:03 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 15:31
Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oldu! İşte o isimler

tarafından düzenlenen 'in En büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yılın en iyilerinin belli olduğu ödül töreni Fotomaç, A Spor ve Sabah kanallarından canlı olarak yayınlandı.


İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER

Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü - Emre Belözoğlu

Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü - Ahmet Ağaoğlu

Yılın kalecisi - Uğurcan Çakır

Yılın forveti - Alexander Sörloth

Yılın en değerli Türk futbolcusu - Abdülkadir Ömür

Yılın savunma oyuncusu - Marcao

Yılın en değerli yabancı futbolcusu - Fernando Muslera

Yılın jokeri - Atiba Hutchinson

Yılın orta saha oyuncusu - Ozan Tufan

Yılın kulüp başkanı - Mecnun Odyakmaz (Sivasspor)

Yılın takımı - Medipol Başakşehir

Yılın Kanat Oyuncusu - Edin Visca (Başakşehir)

Yılın Teknik Direktörü - Okan Buruk (Başakşehir)

Turkuvaz Medya Onur Ödülü - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Fotomaç Özel Ödülü - TFF Başkanı Nihat Özdemir

Türk Futbolu'nda Fark Yaratan Teknik Direktör - Şenol Güneş

BİZE ULAŞIN