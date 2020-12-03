Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oldu! İşte o isimler

Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yılın en iyilerinin belli olduğu ödül töreni Fotomaç, A Spor ve Sabah Youtube kanallarından canlı olarak yayınlandı.



İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER

Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü - Emre Belözoğlu



Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü - Ahmet Ağaoğlu



Yılın kalecisi - Uğurcan Çakır



Yılın forveti - Alexander Sörloth



Yılın en değerli Türk futbolcusu - Abdülkadir Ömür



Yılın savunma oyuncusu - Marcao

Yılın en değerli yabancı futbolcusu - Fernando Muslera

Yılın jokeri - Atiba Hutchinson

Yılın orta saha oyuncusu - Ozan Tufan

Yılın kulüp başkanı - Mecnun Odyakmaz (Sivasspor)

Yılın takımı - Medipol Başakşehir

Yılın Kanat Oyuncusu - Edin Visca (Başakşehir)

Yılın Teknik Direktörü - Okan Buruk (Başakşehir)

Turkuvaz Medya Onur Ödülü - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Fotomaç Özel Ödülü - TFF Başkanı Nihat Özdemir

Türk Futbolu'nda Fark Yaratan Teknik Direktör - Şenol Güneş

