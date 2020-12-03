Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oldu! İşte o isimler

Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yılın en iyilerinin belli olduğu ödül töreni Fotomaç, A Spor ve Sabah Youtube kanallarından canlı olarak yayınlandı.
İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER
Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü - Emre Belözoğlu
Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü - Ahmet Ağaoğlu
Yılın kalecisi - Uğurcan Çakır
Yılın forveti - Alexander Sörloth
Yılın en değerli Türk futbolcusu - Abdülkadir Ömür
Yılın savunma oyuncusu - Marcao
Yılın en değerli yabancı futbolcusu - Fernando Muslera
Yılın jokeri - Atiba Hutchinson
Yılın orta saha oyuncusu - Ozan Tufan
Yılın kulüp başkanı - Mecnun Odyakmaz (Sivasspor)
Yılın takımı - Medipol Başakşehir
Yılın Kanat Oyuncusu - Edin Visca (Başakşehir)
Yılın Teknik Direktörü - Okan Buruk (Başakşehir)
Turkuvaz Medya Onur Ödülü - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
Fotomaç Özel Ödülü - TFF Başkanı Nihat Özdemir
Türk Futbolu'nda Fark Yaratan Teknik Direktör - Şenol Güneş