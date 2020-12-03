Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fernando Muslera'nın dönüş tarihini açıkladı

Başkanı 'nın dönüş tarihini açıkladı

Son dakika haberine göre 'nde konuşan Başkanı , Uruguaylı kaleci 'nın ocak ayında sahalara döneceğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 13:56
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fernando Muslera'nın dönüş tarihini açıkladı

Fotomaç tarafından organize edilen 2019-2020 sezonunun en'leri ödül törenine futbol camiasının önde gelen isimleri katıldı. Törende, Sezonun En İyi Yabancı Oyuncusu ödülü 'ın Uruguaylı kalecisi 'ya verildi.

'nde Muslera'nın yerine ödülü almak için sahneye çıkan Galatasaray Başkanı , tecrübeli eldivenin ocak ayında sahalara döneceğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon deplasmanında ayağı kırılan kaleci Muslera, geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başlamıştı.

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