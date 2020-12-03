Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fernando Muslera'nın dönüş tarihini açıkladı

Fotomaç tarafından organize edilen 2019-2020 sezonunun en'leri ödül törenine futbol camiasının önde gelen isimleri katıldı. Törende, Sezonun En İyi Yabancı Oyuncusu ödülü Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya verildi.

Fotomaç Ödül Töreni'nde Muslera'nın yerine ödülü almak için sahneye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli eldivenin ocak ayında sahalara döneceğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan kaleci Muslera, geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başlamıştı.