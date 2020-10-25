Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI

Tüm Türkiye'nin gözü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan dev derbiye çevrildi. Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen iki takım Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

128. KAPIŞMA

Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu akşam Süper Lig'de 128. kez karşı karşıya geliyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 127 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 9 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 159 golüne, Trabzonspor 141 golle cevap verdi.

FENERBAHÇE, 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.

FENERBAHÇE LİGDE 23 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 23 lig maçında 12 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.