Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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'nin kalecisi : 'de kendimi güvende hissediyorum

Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum

ekibi 'nin İsveçli kalecisi , corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda 'nin çok başarılı olduğunu belirtip, kendisini oldukça güvende hissettiğini söyledi. | Son dakika haberleri...

ekiplerinden 'nin İsveçli kalecisi , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla 'nin iyi mücadele ettiğini ve kendini güvende hissettiğini söyledi.

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta ve Portekiz ile karşılaşacak İsveç 'nın, Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Nordfeldt, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nde forma giymekten ve 'da yaşamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Gençlerbirliği'nin kariyeri için iyi bir seçim olduğunu belirten 31 yaşındaki kaleci, ''Gençlerbirliği iyi bir takım ve futbolcular her konuda rahat. Ankara harika ve modern bir şehir. Vatandaşım Mattias Johansson'un da bu sezon Gençlerbirliği'ne katılmasıyla bizim için her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı.

''COVID-19 ÖNLEMLERİNDEN MEMNUNUM''

Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlere de değinen Nordfeldt, ''Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye iyi önlemler aldı. Kendimi güvende hissediyorum. Sokağa çıkıldığında maske kullanılıyor, insanların ateşi ölçülüyor ve sık sık kontrol ediliyor.'' dedi.

Türkçe öğrenmeye meraklı olduğunu aktaran Nordfeldt, ''Elimden geldiği kadar Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Amacım basına Türkçe demeç verebilmek, konuşulanları daya iyi anlayabiliyorum ama şimdilik konuşmak çok zor.'' ifadelerini kullandı.

  1. 04.09.2020
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