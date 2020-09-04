Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Kristoffer Nordfeldt, corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda Türkiye'nin çok başarılı olduğunu belirtip, kendisini oldukça güvende hissettiğini söyledi. | Son dakika haberleri...
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Kristoffer Nordfeldt, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla Türkiye'nin iyi mücadele ettiğini ve kendini güvende hissettiğini söyledi.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Fransa ve Portekiz ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın, Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Nordfeldt, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nde forma giymekten ve Ankara'da yaşamaktan mutlu olduğunu belirtti.
Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Gençlerbirliği'nin kariyeri için iyi bir seçim olduğunu belirten 31 yaşındaki kaleci, ''Gençlerbirliği iyi bir takım ve futbolcular her konuda rahat. Ankara harika ve modern bir şehir. Vatandaşım Mattias Johansson'un da bu sezon Gençlerbirliği'ne katılmasıyla bizim için her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı.
''COVID-19 ÖNLEMLERİNDEN MEMNUNUM''
Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlere de değinen Nordfeldt, ''Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye iyi önlemler aldı. Kendimi güvende hissediyorum. Sokağa çıkıldığında maske kullanılıyor, insanların ateşi ölçülüyor ve sık sık kontrol ediliyor.'' dedi.
Türkçe öğrenmeye meraklı olduğunu aktaran Nordfeldt, ''Elimden geldiği kadar Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Amacım basına Türkçe demeç verebilmek, konuşulanları daya iyi anlayabiliyorum ama şimdilik konuşmak çok zor.'' ifadelerini kullandı.
- 04.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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