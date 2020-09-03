Son dakika: TFF'den yeni seyirci kararı! Resmen açıklandı
Daha önce yüzde 30 kapasite olarak belirlenen seyirci kuralında değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, Süper Lig 2020-21 sezonu ilk yarısında oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 15:13
- Rusya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: TFF'den yeni seyirci kararı! Resmen açıklandı
- Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı heyecanı canlı yayınla A Spor'da!
- Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! Mevlüt Erdinç...
- Martin Linnes'ten Norveç Milli Takımı antrenmanında Türkçe motivasyon konuşması!
- Yusuf Yazıcı'dan idmanda müthiş gol | İZLEYİN
- Şenol Güneş: Son kararımı yarın vereceğim
- Valencia iddialı konuştu! "En iyi performansını göstereceğim"
- Emre Kılınç ve Mert Hakan da akıma uydu! Yeni milli formayı böyle tanıttılar
- Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Yeni transferlerle bambaşka 11...
- Usta yazar, Belhanda ve Fatih Terim'i topa tuttu! "Taraftarı uyutmak için..."
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Visca bombası patlıyor! Emre Belözoğlu ve o tarih...
- Galatasaray'da Marcao depremi! Sözleşmesinden...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: TFF'den yeni seyirci kararı! Resmen açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.