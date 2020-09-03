Son dakika: TFF'den yeni seyirci kararı! Resmen açıklandı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig TFF'den yeni seyirci kararı! Resmen açıklandı

Son dakika: 'den yeni seyirci kararı! Resmen açıklandı

Son dakika: TFF'den yeni seyirci kararı! Resmen açıklandı

Daha önce yüzde 30 kapasite olarak belirlenen seyirci kuralında değişiklik yapıldı. , 2020-2021 sezonunun ilk devresinde maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

resmi sitesinden, 2020-21 sezonu ilk yarısında oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen 'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 15:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: TFF'den yeni seyirci kararı! Resmen açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA