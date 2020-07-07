Başakşehir-Denizlispor | CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Ligde lider konumda bulunan turuncu-lacivertliler maça mutlak 3 puan için çıktı. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla düşme korkusu yaşayan Horozlar da zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR CANLI
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Bergdich, Sacko, Rodallega
BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAZANIYOR
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.
BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 20:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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