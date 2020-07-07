Başakşehir-Denizlispor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Başakşehir-Denizlispor | CANLI

Başakşehir-Denizlispor | CANLI

'in 31. haftasında , evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Ligde lider konumda bulunan turuncu-lacivertliler maça mutlak 3 puan için çıktı. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla düşme korkusu yaşayan Horozlar da zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'in 31'inci haftasında lider , 'u ağırlıyor. Turuncu lacivertliler sezonun sonuna yaklaşırken en yakın takipçisi 'un 2 puan önünde yer alıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor..

BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR CANLI


İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Bergdich, Sacko, Rodallega

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAZANIYOR

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 20:57
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