Başakşehir-Denizlispor | CANLI

BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR CANLI





İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Bergdich, Sacko, Rodallega

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAZANIYOR

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.