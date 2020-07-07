İşte Medipol Başakşehirli futbolcuların penaltı beklediği pozisyon!
Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir ile Denizlispor arasında oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Başakşehirli futbolcular penaltı bekledi.
Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İlk yarının 40. dakikasında Başakşehirli Demba Ba ile Denizlisporlu Hüseyin Altıntaş arasında yaşanan bir pozisyon sonrası turuncu-lacivertli ekip penaltı bekledi.
İŞTE O POZİSYON
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Medipol Başakşehirli futbolcuların penaltı beklediği pozisyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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