İşte Medipol Başakşehirli futbolcuların penaltı beklediği pozisyon! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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İşte Medipol Başakşehirli futbolcuların beklediği pozisyon!

İşte Medipol Başakşehirli futbolcuların penaltı beklediği pozisyon!

'in 31. haftasında ile Denizlispor arasında oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Başakşehirli futbolcular bekledi.

'in 31. haftasında ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İlk yarının 40. dakikasında Başakşehirli ile Denizlisporlu Hüseyin Altıntaş arasında yaşanan bir pozisyon sonrası turuncu-lacivertli ekip bekledi.

İŞTE O POZİSYON

  1. 07.07.2020
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