Galatasaray 3-3 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Galatasaray mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Gaziantep FK maçında 90+15. dakikada yediği penaltı golüyle yıkıldı. Karşılıklı gollerin olduğu ve temponun bir an olsun düşmediği maç 3-3 beraberlikle tamamlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

17. dakikada Papy Djilobodji'nin golüyle 1-0 geriye düşen Galatasaray çabuk toparlandı. Sarı-kırmızılılar, 36'da Radamel Falcao ve 40. dakikada Younes Belhanda'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

ASLAN 10 KİŞİ KALDI!

Galatasaray mücadelenin 55. dakikasında 10 kişi kaldı. Ahmet Çalık gole giden rakibini düşürerek direkt olarak kırmızı kart gördü ve takımını 1 kişi eksik bıraktı.

Eksik kalan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran deplasman ekibi 78. dakikada Patrick Twumasi'nin düzgün vuruşu ile skoru 3-2'ye getirdi.

DURAKLAMA DAKİKALARINDA BERABERLİK GELDİ!

Gaziantep Futbol Kulübü beraberlik golünü duraklama anlarında buldu. Sarı-kırmızılılarda Okan Kocuk topu elinde gereğinden fazla tutunca hakem Alper Ulusoy endirekt serbest vuruş kararı verdi. Atışı kullananan kırmızı-siyahlılar ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı atışına hükmetti.

Topun başına geçen Alexandru Maxim 90+15. dakikada topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak durumu 3-3'e getirdi. Bu golün santrası olmadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı öncesi çok kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar 51 puanla 4. sırada yer aldı. Deplasman ekibi Gaziantep FK ise 34 puanla 9. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Nogueira'nın hatalı pasında topla buluşan Emre, pasını Falcao'ya çıkardı. Yıldız oyuncunun ceza alanı içinde yerden vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.

17'nci dakikada Gaziantep FK, Papy Djilobodji'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Güray'ın sol kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topa çok iyi yükselen Djilobodji'nin sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20'nci dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruş kazanan konuk ekipte topun başına geçen Güray'ın etkili vuruşunda kaleci Okan topu son anda sağ kale direği dibinden çıkardı.

34'üncü dakikada Galatasaray beraberlik şansını kullanamadı. Feghouli'nin ara pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru'nun kaleciyi de geçerek sol çaprazdan boş kaleye çektiği şutta Kana-Biyik, topu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

36'ncı dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Feghouli'nin müthiş ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun şutu, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

40'ıncı dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Seri'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, rakibini geçtikten sonra çektiği şutta top kaleci Günay'ın solundan ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

55'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Belhanda'nın kaptırdığı topta Kenan'a arkadan kayarak faul yapan Ahmet Çalık, hakem Alper Ulusoy tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

66'ncı dakikada sol kanattan Saracchi'nin yerden ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Feghouli'nin şutu kalecinin solunda ağlarla buluştu: 3-1.

78'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Twumasi'nin şutunda altıpas önünde seken top Okan'ın solundan ağlarla buluştu: 3-2.

89'uncu dakikada Maxim'in köşe vuruşunda ön direkte Kenan'ın kafa vuruşunda Okan topu kale direği dibinden topu son anda kornere çeldi.

90'ıncı dakikada sağ taraftan Oğuz'un ortasında Djilobodji'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

90+4'üncü dakikada Kenan'ın ortasında Kayode'nin röveşatasında top ağlarla buluştu. Ardından VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi, bir önceki pozisyonda Jimmy Durmaz'a faul yapıldığı gerekçesiyle 100'+1'inci dakikada golü iptal etti.

90+16'ncı dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Maxim'in penaltısında top ağlarla buluştu: 3-3