Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında liderin 6 puan gerisine düştü. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Milan Skoda ve Tunay Torun kaydetti. Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 28'e yükselterek 14. sırada yer aldı. Galatasaray ise 50 puanla 3. sırada kaldı.

ASLAN 10 HAFTA SONRA YENİLDİ!

Galatasaray'ın uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi Çaykur Rizespor karşısında son buldu. Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı 2-0 mağlup ederek 10 maçlık seriye son verdi.

MUSLERA SEZONU KAPATTI!

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi.



ADEM BÜYÜK 2 DAKİKADA ATILDI!

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Adem Büyük kırmızı kart gördü. Mücadeleye yedek başlayan ve 77. dakikada Henry Onyekuru'nun yerine dahil olan Adem, 88 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından oyundan atıldı. 32 yaşındaki futbolu sarı kart sınırında da bulunuyordu.

Adem Büyük, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK maçında takımını yalnız bırakacak.

OKAN KOCUK LİGDE 2. KEZ GÖREV ALDI

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından oyuna Okan Kocuk dahil oldu. Okan mücadelenin 42. dakikasında Skoda'nın kullandığı penaltıyı kurtarmasına rağmen pozisyonun devamında meşin yuvarlağı kalesinde gördü. Genç kaleci 53. dakikada da oluşan karambolde Tunay Torun'un vuruşunda gole engel olamadı.

24 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde daha öncede Başakşehir maçında oynamıştı. Okan Kocuk, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 4 maçta görev aldı.