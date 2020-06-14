Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı!

Corona virüsü salgını nedeniyle verenin aranın ardından Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekipte üst üste sakatlık yaşandı. İlk yarıda sakatlanan ve ambulansla hastaneye götürülerek ayak kemiğinde iki kırık tespit edilen Muslera'nın ardından Andone de sakatlandı.

70. dakikada sakatlanan Rumen futbolcu da oyuna devam edemedi ve yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.