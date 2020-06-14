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14 Haziran 2020, Pazar
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'da Florin sakatlandı!

Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı!

'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Muslera'dan sonra Florin de sakatlanarak oyundan çıktı.

Corona virüsü salgını nedeniyle verenin aranın ardından Çaykur Rizespor evinde 'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekipte üst üste sakatlık yaşandı. İlk yarıda sakatlanan ve ambulansla hastaneye götürülerek ayak kemiğinde iki kırık tespit edilen Muslera'nın ardından de sakatlandı.

70. dakikada sakatlanan Rumen futbolcu da oyuna devam edemedi ve yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 00:08
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