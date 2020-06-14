Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı!
Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Muslera'dan sonra Florin Andone de sakatlanarak oyundan çıktı.
Corona virüsü salgını nedeniyle verenin aranın ardından Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekipte üst üste sakatlık yaşandı. İlk yarıda sakatlanan ve ambulansla hastaneye götürülerek ayak kemiğinde iki kırık tespit edilen Muslera'nın ardından Andone de sakatlandı.
70. dakikada sakatlanan Rumen futbolcu da oyuna devam edemedi ve yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 00:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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