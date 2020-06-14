Muslera hastaneye böyle getirildi! İşte o anlar
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılarda başarılı file bekçisi Fernando Muslera karşılaşmanın 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı eldiven oyuna devam edemedi ve yerini Okan Kocuk'a bıraktı. Muslera sakatlık sonrası hastaneye böyle getirildi. İşte o görüntüler...
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