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11 Haziran 2020, Perşembe
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'da Rizespor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Rizespor hazırlıkları sürüyor

, 'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 11.06.2020
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