Galatasaray'da ağır bilanço! Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı

Süper Lig'de geri dönüş maçında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı ile büyük üzüntü yaşarken, iki ismi de önümüzdeki hafta için kaybetti.

ADEM VE DONK CEZALI

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoperde görev alan Ryan Donk, 61. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. 88. ve 89. dakikalarda üst üste 2 sarı kart gören Adem Büyük de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ryan Donk ve Adem Büyük, sarı-kırmızılıların 28. haftada Gaziantep FK'yı konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.