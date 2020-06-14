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14 Haziran 2020, Pazar
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'da ağır bilanço! Adem Büyük ve cezalı

Galatasaray'da ağır bilanço! Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı

'in 27'inci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yıldızı Donk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Oyuna sonradan giren Adem Büyük de kırmızı kart görerek gelecek hafta oynanacak olan FK maçında forma giyemeyecek.

'de geri dönüş maçında deplasmanına konuk olan , 'nın sakatlığı ile büyük üzüntü yaşarken, iki ismi de önümüzdeki hafta için kaybetti.

ADEM VE DONK CEZALI

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoperde görev alan , 61. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. 88. ve 89. dakikalarda üst üste 2 gören Adem Büyük de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ryan Donk ve Adem Büyük, sarı-kırmızılıların 28. haftada FK'yı konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 23:31
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