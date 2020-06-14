Galatasaray'da ağır bilanço! Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı
Süper Lig'in 27'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yıldızı Donk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Oyuna sonradan giren Adem Büyük de kırmızı kart görerek gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de geri dönüş maçında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı ile büyük üzüntü yaşarken, iki ismi de önümüzdeki hafta için kaybetti.
ADEM VE DONK CEZALI
Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoperde görev alan Ryan Donk, 61. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. 88. ve 89. dakikalarda üst üste 2 sarı kart gören Adem Büyük de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ryan Donk ve Adem Büyük, sarı-kırmızılıların 28. haftada Gaziantep FK'yı konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 23:31
- İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (27. hafta)
- İşte Muslera'nın sakatlanma anı! Ambulansa böyle kaldırıldı
- Yıldız futbolcudan Fernando Muslera'ya destek mesajı!
- Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!
- Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da ağır bilanço! Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.