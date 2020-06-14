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Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!

Süper Lig'in 27'inci haftasında şampiyonluk mücalesi veren Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 15'inci dakikasında sarı-kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı. Cimbom'un kaptanı Muslera, Skoda ile girdiği mücadele sonrası yerden kalkamadı ve kısa süre sonra ambulans ile hasteneye kaldırıldı. Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in saha kenarındaki o görüntüsü ise olay oldu. İşte o anlar...

14 Haziran 2020 Pazar 21:48 Güncelleme: 14.06.2020 22:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





