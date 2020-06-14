Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!

Süper Lig'in 27'inci haftasında şampiyonluk mücalesi veren Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 15'inci dakikasında sarı-kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı. Cimbom'un kaptanı Muslera, Skoda ile girdiği mücadele sonrası yerden kalkamadı ve kısa süre sonra ambulans ile hasteneye kaldırıldı. Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in saha kenarındaki o görüntüsü ise olay oldu. İşte o anlar...
14 Haziran 2020 Pazar 21:48 Güncelleme: 14.06.2020 22:08
Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

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Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!

Zorlu karşılaşmanın 15'inci dakikasında sarı-kırmızılıları yıkan bir sakatlık yaşandı.

Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!

Çaykur Rizespor forveti Skoda ile çarpışan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, acılar içerisinde yerde kaldı.

Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!

Sağlık ekipleri, Muslera'ya hemen müdahele ederken tecrübeli eldivenin sağ ayak bilenine saha içerisinde alçı yapıldı.

Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!

Acılar içerisinde kalan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarı Kırmızılı ekipte Marcao da hafta içerisinde antrenmanda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

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