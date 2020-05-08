Değişime onay

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ile futbolcular ve teknik direktörler arasında olan sözleşmelerden doğabilecek olası sorunlar hakkında tavsiye kararını açıkladı. Koronavirüs sürecinde kulüplerin ekonomik durumlarını koruyabilmek adına uzlaşmayı teşvik edici verilen kararlar 3 ana başlıkta toplandı. İlk maddede, sözleşme şartlarının ekonomik koşulları dikkate alarak karşılıklı şekilde Türk Hukukuna uygun yeniden düzenlenebileceği vurguladı.



HUKUK KURULU İNCELEYECEK

Tarafların karşılıklı olarak anlaşamadığı durumlarda kulüplerin genel mevzuata uygun olarak tek taraflı şekilde sözleşme koşullarında değişikliğe gitmesi halinde; TFF Hukuk Kurulları tarafından inceleme yapılacağı aktarıldı. Son maddede de salgın nedeniyle kulüplerin maçlara ara verilen dönemi kapsayacak şekilde ve genel mevzuata uygun olarak sözleşmeleri askıya almaları halinde yine Hukuk Kurulunun devreye gireceği belirtildi.