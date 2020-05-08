Değişime onay
TFF, kulüplere tavsiye verdi: “Ekonomik koşulları dikkate alarak Türk Hukukuna uygun bir şekilde kontratları yeniden belirleyebilirsiniz.
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ile futbolcular ve teknik direktörler arasında olan sözleşmelerden doğabilecek olası sorunlar hakkında tavsiye kararını açıkladı. Koronavirüs sürecinde kulüplerin ekonomik durumlarını koruyabilmek adına uzlaşmayı teşvik edici verilen kararlar 3 ana başlıkta toplandı. İlk maddede, sözleşme şartlarının ekonomik koşulları dikkate alarak karşılıklı şekilde Türk Hukukuna uygun yeniden düzenlenebileceği vurguladı.
HUKUK KURULU İNCELEYECEK
Tarafların karşılıklı olarak anlaşamadığı durumlarda kulüplerin genel mevzuata uygun olarak tek taraflı şekilde sözleşme koşullarında değişikliğe gitmesi halinde; TFF Hukuk Kurulları tarafından inceleme yapılacağı aktarıldı. Son maddede de salgın nedeniyle kulüplerin maçlara ara verilen dönemi kapsayacak şekilde ve genel mevzuata uygun olarak sözleşmeleri askıya almaları halinde yine Hukuk Kurulunun devreye gireceği belirtildi.
- 8.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Değişime onay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.