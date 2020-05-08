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08 Mayıs 2020, Cuma
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Değişime onay

Değişime onay

, kulüplere tavsiye verdi: “Ekonomik koşulları dikkate alarak uygun bir şekilde kontratları yeniden belirleyebilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ile futbolcular ve teknik direktörler arasında olan sözleşmelerden doğabilecek olası sorunlar hakkında tavsiye kararını açıkladı. Koronavirüs sürecinde kulüplerin ekonomik durumlarını koruyabilmek adına uzlaşmayı teşvik edici verilen kararlar 3 ana başlıkta toplandı. İlk maddede, sözleşme şartlarının ekonomik koşulları dikkate alarak karşılıklı şekilde uygun yeniden düzenlenebileceği vurguladı.

HUKUK KURULU İNCELEYECEK
Tarafların karşılıklı olarak anlaşamadığı durumlarda kulüplerin genel mevzuata uygun olarak tek taraflı şekilde sözleşme koşullarında değişikliğe gitmesi halinde; Hukuk Kurulları tarafından inceleme yapılacağı aktarıldı. Son maddede de salgın nedeniyle kulüplerin maçlara ara verilen dönemi kapsayacak şekilde ve genel mevzuata uygun olarak sözleşmeleri askıya almaları halinde yine Hukuk Kurulunun devreye gireceği belirtildi.

  1. 8.5.2020
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