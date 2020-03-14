"Dört büyükler"den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kulüplerin Twitter hesaplarından paylaşılan mesajlarda, sağlık çalışanlarının görevlerini fedakarca yerine getirdiğine ve dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekildi.
Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Bizler için gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan, ortaya çıkan salgın hastalığın yayılmasını önlemek, tespitini ve tedavisini yapmak için bugünlerde yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında "Gece gündüz bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun. Hem kişisel sağlığımızı korumak hem de sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek adına Kovid-19 için önlemlerimizi almayı unutmayalım." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünün mesajında ise koronavirüse karşı önlem alınması uyarısında bulunularak şunlar kaydedildi:
"Dünyanın her köşesinde, insan hayatı için gecesini gündüzüne katıp, sonsuz sabır ve üstün gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarız. İyi ki varsınız. Kovid-19'la birlikte mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde onları rahatlatacak ve kendimizi koruyacak önlemleri almak bizim elimizde."
Trabzonspor Kulübünün paylaşımında da, "Toplum sağlığı açısından zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde de büyük bir özen ve özveri ile çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
"Dört büyükler"den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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