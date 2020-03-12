Berke’den anlamlı mesaj
Sezon başında Belçika'nın Westerlo ekibine kiralanan Berke Özer, yetiştiği Altınordu Futbol Akademisi'ne konuk oldu. Menisküs ameliyatı nedeniyle Türkiye'de tedavi gören 19 yaşındaki kaleci, "İster 5, ister 10 yıl şampiyon olmasın. F.Bahçe'nin büyüklüğü kupa ve şampiyonluk büyüklüğü değildir. Benim için her zaman en büyük F.Bahçe'dir" dedi.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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