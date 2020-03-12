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12 Mart 2020, Perşembe
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Berke’den anlamlı mesaj

Berke’den anlamlı mesaj

Sezon başında 'nın Westerlo ekibine kiralanan , yetiştiği 'ne konuk oldu. Menisküs ameliyatı nedeniyle 'de tedavi gören 19 yaşındaki kaleci, "İster 5, ister 10 yıl şampiyon olmasın. F.Bahçe'nin büyüklüğü kupa ve şampiyonluk büyüklüğü değildir. Benim için her zaman en büyük F.Bahçe'dir" dedi.

Sezon başında 'nın Westerlo ekibine kiralanan , yetiştiği 'ne konuk oldu. Menisküs ameliyatı nedeniyle 'de tedavi gören 19 yaşındaki kaleci, "İster 5, ister 10 yıl şampiyon olmasın. F.Bahçe'nin büyüklüğü kupa ve şampiyonluk büyüklüğü değildir. Benim için her zaman en büyük F.Bahçe'dir" dedi.
  1. 12.3.2020
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