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12 Mart 2020, Perşembe
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maçı Göçek’in

Konyaspor maçı Göçek’in

-Fenerbahçe maçını yönetecek. 'ndan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını ve üstlenecek.

-Fenerbahçe maçını yönetecek. 'ndan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını ve üstlenecek. VAR odasında Koray Gençerler yer alacak. AVAR hakemi ise Uyarcan oldu.
  1. 12.3.2020
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