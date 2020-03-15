Jailson: Utanıyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Jailson: Utanıyorum

: Utanıyorum

Jailson: Utanıyorum

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan , "Bu durumdan utanıyorum" diye konuştu.

Stoperde oynayan , "Gerçekten zor durumdayız. Tüm arkadaşlarımız çok üzgün. Bu durumdan utanıyorum. Çok çalışıyoruz ama sahada gerçekleştiremiyoruz. İstediğimiz şeyler olmuyor. Şu anda yapmamız gereken ağzımızı kapatıp, bu durumu lehimize çevirmek" dedi.
  1. 15.3.2020
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