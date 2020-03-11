Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer Altınordu'yu ziyaret etti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Berke Özer'den sürpriz ziyaret!

Altınordu'yu ziyaret etti

Berke Özer Altınordu'yu ziyaret etti

ekibi KVC Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli genç kaleci , altyapısından yetiştiği Altınordu Kulübüne ziyarette bulundu.

, Altınordu Kulübü Metin Oktay Yerleşkesi'nde kulüp başkanı ve genç futbolcularla bir araya geldi. Seyit Mehmet Özkan burada yaptığı açıklamada, Berke'yi çok sıkı şekilde takip ettiğini, genç oyuncunun hem A 'ın hem de Avrupa'nın en iyi ekiplerinin kalesinde değişmez isim olacağını belirtti.

Berke'nin bu noktaya çık sıkı bir temel üzerinde yükseldiğini dile getiren Özkan, "En büyük hayalim, Çağlar Söyüncü, ve Berke Özer gibi oyuncuların, kariyerlerini tamamladıktan sonra Altınordu armasına katkı vermeye devam etmeleridir." ifadelerini kullandı.

BERKE: FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASIDIR

Altınordu'dan ayrıldığı dönem ile şu anki seviyesi arasında çok önemli fark olduğunu belirten Berke Özer, "Altınordu Futbol Akademisi, Türk gençlerine verdiği emeğin karşılığını, kısa sürede çok sayıda oyuncu yetiştirerek alacak, buna inanıyorum. Bu başarı asla tesadüf değil. Türk gençleri adına başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 'dan hazır bir şekilde 'ye dönmek istediğini kaydeden Berke, "Fenerbahçe, 'nin en büyük camiasıdır. Ne olursa olsun böyle devam edecek. İster 5 sene ister 10 sene daha şampiyon olmasın. Fenerbahçe'nin başarısı kupalarla ya da şampiyonluklarla ölçülmez. Benim için her zaman en büyük Fenerbahçe." diye konuştu.

Berke Özer, bu noktaya gelmesini Altınordu'da aldığı eğitimin sağladığını vurgulayarak, "Türk futbolcular olarak Avrupa'da oynadıkça, insanların bize bakış açısı değişecek. Avrupa'da ne kadar Türk futbolcusu yer alırsa, Türk futbolu da o kadar değerlenecektir. Ligin hiçbir önemi yok, önemli olan mantaliteleri. Orada olmak bana inanılmaz bir iş disiplini kattı. Bugünle yetinmemeyi, gelecek için de bir şeyler yapmayı öğretti." değerlendirmesinde bulundu

  1. 11.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berke Özer Altınordu'yu ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN